CALCIOMERCATO LAZIO ROBBEN VAN BOMMEL PSV / Arjen Robben non ha ancora deciso il suo futuro.

L'esterno olandese infatti, il cui cartellino è stato proposto anche alla Lazio , ha dichiarato a 'Sky Sport' di non aver ancora deciso il da farsi, pur avendo la possibilità di sposare il progetto tecnico del: "Van Bommel mi ha confermato che per me le porte del PSV sono sempre aperte. Devo però ancora decidere perché non so se continuerò a giocare o meno".

