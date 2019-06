Euro 21, Francia-Romania: pari annunciato, Italia fuori!

EURO 21 ITALIA ELIMINATA FRANCIA ROMANIA PARI BISCOTTO / Niente da fare, l'Europeo Under 21 dell'Italia è finito. Romania e Francia - come era stato ipotizzato da molti - non si sono fatte male, pareggiando 0-0.

Un risultato, maturato questa sera, che elimina gli uomini di Di Biagio, e che fa volare in semifinale le due squadre. Saranno dunque, Francia e Romania a giocare le Olimpiadi.

Francia-Romania 0-0

Croazia-Inghilterra 3-3

Classifica: Romania 7 punti, Francia 7, Inghilterra e Croazia 1