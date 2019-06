CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO CALLEJON / Il Napoli e José Maria Callejón hanno intenzione di proseguire il loro rapporto, iniziato nel 2013 e, in questo momento, in scadenza nel 2020, ma la volontà non si è ancora tramutata in fatti.

annunciò pubblicamente l'idea di rinnovare il contratto dello spagnolo che, dal canto suo, vuole continuare a difendere la maglia azzurra, felice sia nel club che nella città partenopea.

La trattativa con il suo agente, Manuel Garcia Quilon, come riportato da Calciomercato.it è iniziata un mese fa, ma non è ancora entrata nel vivo: dopo una prima proposta da parte della società, le parti dovevano riaggiornarsi e l’entourage dell’ex madridista è ancora in attesa di una chiamata.

Una fase di stallo, quindi, che per ora non preoccupa il calciatore, in vacanza e sereno, ma in attesa di notizie. Probabile che la questione verrà risolta a luglio, durante il ritiro di Dimaro: l’obiettivo di tutte le parti in causa è lo stesso, bisognerà solo trovare una strada per chiudere l’accordo.