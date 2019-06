CALCIOMERCATO MILAN REINA JUVENTUS / Continuano a susseguirsi le voci che vogliono Reina alla Juventus per riabbracciare Sarri. Voce queste che non trovano però molte conferme in Spagna: il portiere ex Napoli - come riporta 'AS' - non vuole lasciare il Milan. Direbbe addio al club rossonero solo se una squadra gli offrisse un ruolo da titolare.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Vengono così confermate le anticipazioni di Calciomercato.it la volontà di Reina per il suo futuro è chiara , al Milan sta benissimo.