CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI BUCRI GRECO TORINO / Petrachi e la Roma si avvicinano. Il DS, ufficialmente ancora del Torino, potrebbe essere liberato a breve dal patron Urbano Cairo.

Le condizioni per soddisfare il presidente dei granata infatti si starebbero avviando verso la loro soddisfazione: oggi infatti il giovane giallorosso Bucri ha firmato il suo trasferimento al club piemontese. Per arrivare al definitivo via libera mancherebbe solamente la firma dell'altro giallorosso Freddi

