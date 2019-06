CALCIOMERCATO INTER PEPE ARSENAL LIVERPOOL MANCHESTER UNITED PSG / L'Inter è al lavoro per cercare di mettere in piedi una squadra all'altezza del nuovo allenatore Antonio Conte. Tra i profili che sembrano piacere maggiormente per le corsie offensive ci sarebbe quello di Nicolas Pépé, esploso quest'anno con la maglia del Lille.

Arrivare al classe '95 però non sarà facile anche a causa della folta concorrenza: oltre al, l'esterno farebbe gola a diversi club di Premier League, tra cui. Secondo quanto riferito da 'thesun.co.uk', nelle ultime ore l'ivoriano sarebbe tornato anche nel mirino del, in cerca di un colpo importante per il reparto offensivo.

