INTER CELIK LAZARO LIONE / Si attendono i colpi dell'Inter targata Marotta-Conte: oltre al fronte attacco, dove si attendono novità su Dzeko e Lukaku, i nerazzurri pensano a rinforzare il centrocampo (viva la pista Barella) e gli esterni. Proprio sul fronte terzini arriva una novità dalla Turchia: i dirigenti interisti avrebbero, infatti, chiesto informazioni su Zeki Celik 22enne esterno destro del Lille.

Tutte le informazioni sul mercato Inter: clicca qui

Secondo quanto riferisce il portale 'turkish-football.com', l'Inter avrebbe parlato con l'entourage del calciatore, arrivato in Ligue 1 la scorsa estate proveniente dall'Istanbulspor, sul quale ci sarebbe anche l'Atletico Madrid. Celik rappresenterebbe ad ogni modo un'alternativa agli obiettivi seguiti dai nerazzurri per la corsia destra: in cima alla lista delle preferenze c'è Valentino Lazaro, 23 anni, terzino austriaco in forza all'Hertha Berlino.