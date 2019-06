NAPOLI KOULIBALY SANCHEZ / Nonostante una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, il nome di Kalidou Koulibaly continua a calamitare le attenzioni dei maggiori club europei.

Le big inglesi, in particolare, sono quelle che più di tutte potrebbero quanto meno avvicinarsi alla cifra prevista dalla clausola. Secondo 'Don Balon', in caso di partenza del difensore senegalese, ilpotrebbe virare con decisione su Davinson. Nonostante una stagione non certo esaltante, il colombiano ex Ajax viene valutato 60 milioni di euro dal