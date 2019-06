CAMERUN COPPA D'AFRICA SEEDORF JOEL / Grosso guaio per il Camerun in Coppa d'Africa. La federcalcio camerunense ha ufficialmente annunciato che l'attaccante Diederrick Joel Tagueu, 25enne di proprietà dei portoghesi del Maritimo, è stato escluso dai 23 convocati di Clarence Seedorf per un grave problema di salute.

A deciderlo è stata direttamente la federazione del paese africano dopo un consulto medico con il professor William, che ha decretato come il giocatore abbia un problema all'arteria coronaria, che potrebbe causargli addirittura il decesso in campo. Una notizia che arriva alla vigilia della partita d'esordio per i leoni indomabili, impegnati domani contro la. Per questo il giovane attaccante dovrà ora sottoporsi ad apposite cure.