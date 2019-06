CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / Il rafforzamento del reparto avanzato è uno degli obiettivi principali dell'Inter in sede di calciomercato. Se da un lato si continua a lavorare con la Roma per Edin Dzeko, dall'altro si sta studiando la giusta strategia da utilizzare per regalare ad Antonio Conte anche Romelu Lukaku e formare così un tandem di tutto rispetto.

L'attaccante belga ha già da tempo raggiunto un accordo con il club nerazzurro che, tuttavia, non è sin qui riuscito ad ottenere sconti sulla valutazione da 80 milioni fatta dal Manchester United. Per le ultime notizie sul calciomercato Inter---> clicca qui!

Nonostante ciò, tuttavia, l'ex bomber dell'Everton non avrebbe intenzione di forzare la mano, anzi. Secondo 'ESPN', infatti, ad oggi il belga non contempla la possibilità di presentare un 'transfer request' ai 'Red Devils', confidando nella pazienza come l'arma vincente per arrivare a dama.