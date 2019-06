CALCIOMERCATO JUVENTUS COMMISSO CHIESA / Con il fiato sospeso: sono giorni di attesa per Federico Chiesa che nel ritiro dell'Under 21 spera nel risultato 'giusto' in Francia-Romania per vedere l'Italia andare in semifinale ed intanto aspetta novità sul futuro.

Fino all'arrivo di, l'attaccante azzurro sembrava destinato a vestire la maglia della, grande favorita per l'acquisto del calciatore, poi il cambio di proprietà ha messo in stand-by la trattativa. Il nuovo patron ha la necessità di trattenere il talento viola, non potendo far partire la sua era con una grande cessione, ma occorrerà convincere il calciatore. Intanto proprio, oggi in città, ha parlato nuovamente di Chiesa a 'Rtv38: "Fino ad oggi posso dire che resta, non so se nel contratto ci sono delle clausole che non conosco. Al 99% resta per un altro anno".