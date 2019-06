Milan, Saint-Maximin verso l'Inghilterra

MILAN SAINT-MAXIMIN NEWCASTLE / Il Milan lo ha seguito per mesi e a gennaio è stato vicinissimo ad acquistarlo. Ora, complice l'arrivo di Marco Giampaolo, il suo nome si è defilato da quello dei possibili acquisti rossoneri.

Allan, ala pura in forza al, dopo aver sfiorato l'Italia può volare in Inghilterra. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Come riporta il 'Nice Matin', il giovane francese è finito nel mirino del Newcastle, che sarebbe pronto ad offrire per lui 25 milioni di euro. Possibile che di mezzo possa esserci lo zampino di Rino Gattuso, vicino alla panchina dei 'Magpies', che a gennaio è stato vicinissimo ad avere a propria disposizione il giocatore di origini caraibiche.