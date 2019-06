Napoli-Koulibaly, una clausola nel destino: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / “Sto pensando solo al Senegal, alla Coppa d’Africa. Resterò a Napoli? Non lo so, credo di sì”, così ha parlato Kalidou Koulibaly dopo la vittoria contro la Tanzania. Koulibaly, che dal 1 luglio grazie ai bonus sarà il giocatore più pagato del Napoli sfiorando i 7 milioni d’ingaggio, ha sempre fatto filtrare d’immaginare il suo futuro ancora in maglia azzurra ma le dinamiche del mercato sono imprevedibili, soprattutto quando ci sono le clausole. La scorsa estate il Napoli ha rifiutato 106 milioni di euro dal Manchester United che avrebbe garantito al difensore classe ’91 un ingaggio da 8 milioni a stagione, da quel rifiuto si è sviluppata la trattativa con il suo entourage guidato da Fali Ramadani per il rinnovo del contratto fino al 2023.

Calciomercato Napoli, la clausola nel destino di Koulibaly

Nell’intesa una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, un investimento molto importante considerando che si tratta di un difensore che il 20 giugno scorso ha compiuto 28 anni.

La cifra spaventa tutte le pretendenti che hanno bussato soprattutto alle porte dei suoi procuratori. La Premier League è il feudo più folto degli estimatori di Koulibaly, ilè il club più agguerrito, sogna la coppia di ferro conlo United, il City, che, però, sembra aver virato sudel Leicester, il Psg che ne ha parlato col Napoli a gennaio, ai tempi della trattativa per, il Real Madrid, pronto a fiondarsi in caso di partenza di uno tra Sergio Ramos e Varane (ipotesi che sembra scongiurata), e lache, però, sembra aver scelto per la propria retroguardiache costa intorno ai 70 milioni ed ha otto anni in meno di Koulibaly. Il Napoli si guarda intorno, studia il mercato, nel corso di questa settimana potrebbe già realizzare un cambio importante in difesa, con la cessione dial Villarreal e l’acquisto divuole trattenere Koulibaly, il Napoli lavora per fargli continuare la sua avventura in maglia azzurra. Nell’intesa di massima raggiunta con Manolas, tra le motivazioni che hanno convinto il difensore greco, c’è anche l’idea di far coppia con Koulibaly che lo stuzzica non poco.