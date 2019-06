LECCE YILMAZ / L'accordo tra il Lecce e Burak Yilmaz c'è già, ma per vedere l'attaccante turco in maglia giallorossa manca ancora l'ultimo tassello: il 33enne dovrebbe, infatti, liberarsi a parametro zero dal Besiktas, società alla quale è legato da un contratto fino a giugno del prossimo anno.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

La trattativa da giorni è ferma su questo scoglio ma a breve si attendono novità: secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', entro domani sera la società salentina si attende una risposta definitiva sulla possibilità per il calciatore di liberarsi dal club turco. Tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui . In caso di fumata nera, il Lecce è pronto a virare su altri obiettivi: sempre per l'attacco piace, 29enne attaccante delper il quale però la società sarda parte da una richiesta economica giudicata eccessiva dai pugliesi.