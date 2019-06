CAGLIARI UFFICIALE PADOIN / Simone Padoin saluta Cagliari dopo tre stagioni. Il centrocampista ha ufficializzato il suo addio alla società sarda attraverso un post apparso su Instagram. "Dopo tre stagioni è giunto per me e la mia famiglia il momento di salutare quella che è stata la nostra casa.

Avrei voluto proseguire questo percorso il più a lungo possibile ma non sempre le cose vanno come si desidera" ha scritto. Il giocatore lascia quindi i sardi a parametro zero. Su di lui potrebbe fiondarsi il Parma, che ha effettuato un sondaggio per il giocatore nelle scorse settimane