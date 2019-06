Calciomercato Milan, offerta cash per Ceballos

CALCIOMERCATO MILAN CEBALLOS MANCHESTER CITY / Che l'obiettivo Dani Ceballos non fosse facile da raggiungere, il Milan lo ha saputo sin dalla prima sortita a Madrid. Autore di un Europeo Under 21 sensazionale, il centrocampista del Real viene valutato dalla dirigenza iberica non meno di 40-50 milioni di euro.

Una cifra che i rossoneri vorrebbero provare ad aggirare con un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma che invece non rappresenta un problema insormontabile per le altre squadre interessate al centrocampista. Tra queste, ci sono anche ile ilche hanno già duellato anche perdell'Atletico Madrid e che non avrebbero problemi ad avvicinarsi alla cifra richiesta dai Blancos.