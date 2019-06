FIORENTINA BALOTELLI GENOA / Mario Balotelli e il ritorno in Italia: diverse le società che pensano all'attaccante, in scadenza di contratto con il Marsiglia.

Ilè tornato a pensare a lui, dopo averlo corteggiato anche la scorsa estate, ed anche ladel nuovo patron Roccoè indicata come società interessata al 28enne: ora, secondo quanto riferisce 'Il Secolo XIX', per Balotelli ci sarebbe anche il. Difficoltà che accomuna a tutte le tre pretendenti è l'ingaggio percepito dal calciatore, fuori dai parametri delle tre società: servirà un sacrificio da entrambe le parti quindi per trovare un'intesa. Per Balotelli nella stagione appena conclusa 25 presenze complessive e otto reti.