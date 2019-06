CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC LAZIO / Non nominato da Maurizio Sarri nel giorno della sua presentazione ufficiale, Mario Mandzukic viene valutato dalla Juventus 15-18 milioni.

Il suo futuro sembra ormai lontano da Torino, ma non dall'Italia. Secondo il sito croato 'gol.dnevnik.hr', infatti, l'attaccante è un obiettivo sensibile della, in cerca di rifnorzi importanti anche nel reparto avanzato. Nonostante il recente rinnovo fino al 30 giugno del 2021, l'avventura in bianconero dell'ex Bayern potrebbe così concludersi dopo quattro stagioni.