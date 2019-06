INTER BARELLA CAGLIARI/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', l'agente di Nicolò Barella, Alessandro Beltrami, sarebbe nella sede dell'Inter.

L'oggetto del discorso dovrebbe essere proprio il centrocampista del Cagliari, al centro di mille voci di calciomercato ed attualmente impegnato con gli azzurrini nell'Europeo Under 21. Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

Dopo il possibile arrivo di Sensi, l'Inter potrebbe portare a Milano anche il giovane centrocampista classe 1997 per completare il reparto.