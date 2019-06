ROMA PASTORE ASSEMBLEA / C'è anche il calciomercato e Javier Pastore al centro del dibattito nel corso dell'assemblea degli azionisti della Roma.

L'azionista Fabioha messo sotto la lente d'ingrandimento la questione acquisti e ingaggi: "Vogliamo continuare a prendere giocatori costosi, che non sono forti? Come mai abbiamo avuto per due anni, che era famoso per aver lavorato sempre su margini e valori bassi, mentre a Roma comincia a spendere? Chi gli ha dato questa libertà? Prendere Pastore? Mi aspettavo che almeno ci restituissero il favore" un passaggio del suo intervento. Palma ha aggiunto poi: "Perché andare a comprare Veretout, lo scorso anno Malcom, non abbiamo un sistema infallibile per prendere i giovani campioni? Perché spendere 40 milioni? Prendiamone otto da 5, no? Magari così non compriamo i bidoni che poi abbiamo portato a casa".

Baldissoni nelle risposte ha voluto replicare su Pastore: "Preciso che tutto ciò ha a che vedere con le operazioni di calciomercato, l'acquisto di Pastore non ha nulla a che vedere con la Qatar Airways".