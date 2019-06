INTER KARAMOH PARMA/ Stando a quanto riportato da 'FCInter1908.it', l'Inter starebbe cercando di trovare una soluzione in merito al futuro di Yann Karamoh, giocatore nerazzurro nell'ultima stagione in prestito al Bordeaux.

Il club avrebbe incontrato Oscar, agente dell'esterno, non solo per Agoumé ma anche per il classe 1998 per il quale l'ipotesi più percorribile sarebbe quella di un trasferimento al Parma.

Attenzione però ad altri club che potrebbero farsi avanti nei prossimi giorni anche se l'Inter e Damiani vorrebbero chiudere il discorso sul futuro di Karamoh al più presto possibile.