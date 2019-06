FIORENTINA COMMISSO DE ROSSI / Dopo l'addio alla Roma per Daniele De Rossi il futuro è ancora da calciatore e in Serie A: tra le squadre in cui il 36enne centrocampista potrebbe giocare nella prossima stagione c'è anche la Fiorentina guidata da Vincenzo Montella che ha proposto un contratto da 1/1,5 milioni di euro a stagione.

Proprio dell'ormai ex capitano giallorosso ha parlato il presidente del club viola Rocca: "Non so niente di lui, solo che è un bravissimo ragazzo. Voi altri inventate troppe storie, ci sono troppe fake news nel mondo del calcio".

Oltre alla Fiorentina, anche Sampdoria, Inter e Milan sono squadre interessate a Daniele De Rossi che ad un mese dall'addio alla Roma deve decidere quel che sarà il suo futuro.