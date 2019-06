Juventus, dalla Francia: il PSG alza l'offerta per de Ligt. Le ultime

JUVENTUS DE LIGT PSG / Sono ore caldissime per il trasferimento in bianconero di Matthijs de Ligt. Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, sono continui i contatti tra la Juventus e l'entourage del difensore olandese per definire l'operazione e anticipare la concorrenza dei top club europei.

In particolare, il PSG non sembra intenzionato ad abbandonare la pista che porta al classe 1999: secondo quanto riportato da 'parisunited.fr', il club parigino sarebbe infatti pronto ad alzare l'offerta per il giocatore ed intenzionato a provarci fino all'ultimo.

Come detto, però, il capitano dell'Ajax si avvicina a grandi passi alla Juventus, che è pronta a chiudere la trattativa con il club olandese sulla base di circa 65/70 milioni di euro più bonus. Giorni decisivi, dunque, per il grande colpo in difesa da parte dei bianconeri.