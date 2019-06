CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA NEYMAR / All'assalto di de Ligt, la Juventus ha approfittato per prendere ulteriori informazioni su Paul Pogba, da tempo accostato ai bianconeri con tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Per il centrocampista francese è forte la concorrenza del Real Madrid ma non solo: stando a quanto riportato dal 'The Independent', infatti, il Paris Saint-Germain avrebbe avanzato una clamorosa proposta al Manchester United. Si tratta dello scambio tra Paul Pogba e Neymar, due calciatori destinati ad infiammare il calciomercato estivo: dai 'Red Devils' però sarebbe arrivata una risposta negativa. Sempre secondo il quotidiano britannico, lo United avrebbe rispedito al mittente l'offerta per due motivi. Il primo è di tipo economico: il brasiliano peserebbe troppo sulle casse della società inglese che non è intenzionato ad effettuare un investimento di così alto costo. L'altro è di tipo strategico: la dirigenza del Manchester non sarebbe ancora pienamente convinta di cedere Pogba.