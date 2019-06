ROMA FONSECA PALLOTTA TIFOSI / È il giorno di Paulo Fonseca in casa Roma. Il portoghese ha rilasciato la sua prima intervista da nuovo allenatore giallorosso ai microfoni di 'Roma TV': "Sono molto contento e motivato. È una grande sfida per me, penso che tutti insieme potremo fare grandi cose.

Non ci ho pensato due volte a dire sì: essere l’allenatore di una squadra come laè uno degli obiettivi di gran parte degli allenatori in Europa".

L'ex Shakhtar Donetsk ha poi chiamato a raccolta i suoi nuovi tifosi: "Dell'Olimpico ricordo l'atmosfera pazzesca. Spero di poter rivivere quell'atmosfera, abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Ai tifosi voglio dire che è nostra intenzione costruire qualcosa di speciale, qualcosa che li renderà orgogliosi di questa squadra. Sono sicuro che ci sosterranno". Un commento, infine, sull'incontro con la dirigenza e il presidente Pallotta: "Abbiamo parlato delle mie idee, della società e di quelle del presidente. Penso sia stato un incontro proficuo. Ho sentito il sostegno di Pallotta, mi è sembrato molto interessato".