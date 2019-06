CALCIOMERCATO MILAN ROMA ANDERSEN / Lui ha parlato chiaro non più tardi di qualche giorno fa: deve molto alla Sampdoria ma è il momento di intraprendere una nuova sfida.

Il futuo di Joachimè ancora tutto da scrivere ma sembra altamente probabile che sarà lontano da Genova: in Italia ci sonosulle sue tracce ma la valutazione fatta dal presidente blucerchiato Massimofrena le ambizioni rossonere e giallorosse. Tutte le notizie sono disponibili cliccando qui . Per il difensore danese, infatti, il club ligure vorrebbe 35 milioni di euro una cifra che, al momento, è stata avvicinata soltanto dal Tottenham, come si legge su 'Il Secolo XIX'. Il 22enne in passato è stato accostato anche ade il patron sampdoriano spera proprio nell'avvio di un'asta che faccia aumentare il prezzo del cartellino del gioiello blucerchiato.