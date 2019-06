p>CALCIOMERCATO FIORENTINA DE ROSSI BORJA VALERO/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Bruno Toscana', Lorenzo, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato di calciomercato e, più in particolare del possibile arrivo di Daniele: "Il bollettino medico dell'ex giocatore della Roma parla chiaro. Si è infortunato spesso e le sue prestazioni non sono state delle migliori". Per le ultime notizie sul mercato di Serie A---> clicca qui!

Amoruso ha poi aggiunto: "Borja Valero? Allora posso allenare io. Sono due giocatori finiti per me, a differenza di Zurkowski che potrebbe fare al caso della Viola".