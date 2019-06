ROMA VERETOUT MILAN / Scatto Roma per Jordan Veretout. Come riportato da 'Sky Sport', la dirigenza giallorossa ha incontrato l'agente del centrocampista francese Mario Giuffredi. Un incontro definito molto proficuo e positivo, con il club capitolino che avrebbe presentato un'offerta importante al calciatore.

L'obiettivo è quello di anticipare e battere la concorrenza del, l'altro club in prima fila per il 26enne.

Nei giorni scorsi c'è stato anche un tentativo da parte del Lione, che ha offerto 20 milioni più 2 di bonus alla Fiorentina, ma Veretout avrebbe espresso il desiderio di rimanere in Serie A. La palla passa ora al club viola, con la Roma che resta però in vantaggio nella corsa al centrocampista.