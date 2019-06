CAGLIARI JOAO PEDRO ATALANTA GENOA TORINO LAZIO/ Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Joao Pedro sarebbe ai saluti con il club che l'ha lanciato agli occhi della Serie A, il Cagliari.

Il fantasista brasiliano sarebbe infatti un obiettivo di calciomercato di diverse squadre in Serie A fra le quali vi è anche l'Atalanta di Gian Piero, che da settembre giocherà in Champions League.

Da non sottovalutare però anche l'interesse di altri club come Torino, Lazio e Genoa, che vorrebbero Joao Pedro per il loro attacco.