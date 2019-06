CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ / Helseid Hysaj potrebbe essere la prima cessione 'pesante' di questa finestra di calciomercato per il Napoli: per tutti gli aggiornamenti in tempo reale clicca qui.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Come si legge su 'Il Mattino', la trattativa tra i partenopei e l'sarebbe arrivata alla stretta finale: gli azzurri avrebbero aperto all'offerta da 23 milioni di euro arrivata dalla Spagna ed ora toccherà all'agente del calciatore volare a Madrid per definire l'accordo ed arrivare alla fumata bianca. Hysaj potrebbe quindi lasciare il Napoli dopo 4 stagione e 170 presenze: per lui si è parlato anche di un interesse della(è uno dei pupilli del neo tecnico dei bianconeri Maurizio) ma l'Atletico Madrid sembrerebbe vicino alla chiusura dell'operazione. Il club partenopeo si è già assicurato il sostituto acquistando dall'Giovanni