BARCELLONA MESSI VAN GAAL NEYMAR/ Intervistato ai microfoni di 'El Pais', Louis Van Gaal, ex allenatore di Bayern Monaco e Manchester United, ha parlato del ruolo di Messi e della sua importanza all'interno di questo sport: "E' il miglior calciatore individuale del pianeta ma a calcio si gioca in 11".

Van Gaal ha poi aggiunto: "Anche Neymar, all'interno di un sistema non mi piace nessuno dei due. Come mai però il Barcellona non vince la Champions da diverse stagioni? Fossi in lui mi farei qualche domanda, considerato anche che è il capitano. Non è possibile che molti compagni di squadra possano diventare così scarsi. Lo stesso Neymar giocava per Messi e non per la squadra. Preferisco un giocatore alla Milner, funzionale alla squadra. Solo con Guardiola l'argentino si è espresso anche per i suoi compagni".