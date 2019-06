CALCIOMERCATO GATTUSO NEWCASTLE / Il Newcastle ha annunciato oggi l'addio a Rafa Benitez: una scelta arrivata dopo che la trattativa per il prolungamento del contratto del tecnico non ha avuto esito positivi.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Parte quindi la caccia al successore con la panchina dei 'Magpies' che potrebbe parlare anche italiano: Gennaro, ex allenatore del, è indicato tra i possibili candidati alla panchina del club inglese, con tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui . Il tecnico italiano è inserito in una lista che vanta anche candidature eccellenti come quella di Josè: il portoghese, in particolare, sarebbe il favorito nel caso in cui dovesse andare in porto la trattativa tra Khalid bin Zayed Al Nahyan, cugino dello sceicco patron dele l'attuale presidente Mike. Nel caso in cui, invece, si rimanesse con l'attuale proprietà, ecco che oltre a Gattuso si fanno anche i nomi di