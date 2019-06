INTER JUVENTUS CONTE SARRI ADANI/ Intervistato ai microfoni de 'La Repubblica', Daniele Adani, opinionista ed ex calciatore, ha parlato dei tanto discussi ritorni in Italia di Antonio Conte e Maurizio Sarri, rispettivamente all'Inter e alla Juventus: "I simboli sono un luogo comune in questo sport.

Adani ha poi aggiunto: "Ora se non riesci a rinnovarti non hai più una posizione operativa. Poi un altro discorso è legato ai ruoli iconici, come ad esempio quello di Cruijff".