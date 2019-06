CINA BENITEZ DALIAN / L'annuncio dell'addio al Newcastle è fresco 'di stampa': Rafa Benitez ha lasciato ufficialmente i 'Magpies' ed è pronto ad intraprendere una nuova avventura.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Per l'ex di, infatti, ci sarebbe ad aspettarlo un ricco contratto in Cina: è il, squadra che ha nella sua rosa anche Marek, vecchia conoscenza del manager spagnolo. Per Benitez sarebbe arrivata un'offerta molto importante e dopo l'addio al Newcastle il tecnico sarebbe pronto a dire sì. Clicca qui per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale. Biennale da 13 milioni di euro a stagione: questi i dettagli della proposta che avrebbe convinto l'exa rispondere in maniera affermativa al richiamo d'Oriente.