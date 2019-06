CALCIOMERCATO JUVENTUS SALAH ETO'O BARCELLONA / Tutti pazzi per Mohamed Salah, reduce da due stagioni praticamente da incorniciare sia a livello personale che di squadra. Ha appena vinto una Champions League con il Liverpool da protagonista ed è stato inevitabilmente accostato a diversi club in giro per l'Europa, tra cui anche la Juventus.

Samuel, ex attaccante dell'Inter, regala però un suggerimento ben chiaro allo stesso Salah in un'intervista ai microfoni della 'BBC': "Salah ha tutto per essere tra i migliori al mondo. Se avrà la possibilità di giocare nel miglior campionato del mondo, che è quello spagnolo, deve firmare per il Barcellona. Il Real mi ha dato l'opportunità di lasciare l'Africa, ma conosco lo stile del Barcellona e penso che sarebbe migliore per lui". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI