CALCIOMERCATO MILAN KABAK / Non trovano conferme le indiscrezioni riportate dalla 'Bild' riguardo un'offerta da 15 milioni di euro del Bayern Monaco per Kabak. Il club bavarese rappresenta però un 'pericolo' concreto per il Milan, come abbiamo scritto ieri molto vicino a raggiungere un accordo col classe 2000.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , infatti, in questa settimana - se non già nelle prossime ore - l'entourage del giovane difensore incontrerà proprio la dirigenza del club bavarese per capire se ci sono possibilità per un trasferimento alla corte di Kovac. Il Bayern potrebbe avere molti problemi ad 'accontentare' le richieste economiche del 19enne, in uscita dalloe di chi lo rappresenta, ma anche a pagare lafissata a 12,6 milioni.