CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN AJAX / Moise Kean ha rappresentato la sorpresa più bella della stagione della Juventus che proprio nella seconda metà di annata ha trovato nel giovanissimo attaccante italiano un alleato prezioso. Una crescita fisica e tecnica impressionante per il centravanti dell'Under 21 che però ha manifestato problemi comportamentali proprio nella spedizione europea con gli azzurrini di Di Biagio.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto della situazione sul destino dello stesso Kean che si è già scusato dopo le intemperanze in Nazionale. Il suo procuratore,, incontrerà la Juventus per discutere del rinnovo di contratto, e di conseguenza delineare il futuro del suo giovane assistito.

La sensazione però è che Kean possa non essere poi così incedibile soprattutto dopo gli ultimi comportamenti in under. Tra le possibilità c'è infatti anche quella secondo cui il giovane attaccante potrebbe essere inserito nell'affare Matthijs de Ligt con l'Ajax.