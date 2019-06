CALCIOMERCATO NAPOLI GAZZETTA ALLAN INSIGNE / Il Napoli torna in aperta polemica con la stampa e nel caso specifico con la 'Gazzetta dello Sport'. Il club azzurro ha infatti da poco rilasciato un tweet riguardante le eventuali cessioni di Allan e Insigne con attacco annesso alla rosea: "La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto Ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione.

I giocatori del Napoli non sono in vendita. E non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Attacco diretto quello del Napoli nei confronti del noto quotidiano che però lascia anche trapelare una leggera contraddizione in quanto la società sottolinea come i calciatori non siano in vendita per poi ammettere che offerte adeguate verrebbe poi valutate.