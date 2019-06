MILAN KOVACIC INTER / Blitz di Paolo Maldini in Spagna per i gioielli del Real Madrid. Non solo Ceballos, Borja Mayoral e Theo Hernandez nella lista della spesa del nuovo Dt del Milan.

Stando a 'Il Giornale', il club rossonero avrebbe manifestato interesse anche per Mateo, già in diverse occasioni accostato al 'Diavolo' nelle precedenti finestre di mercato. Per il centrocampista croato potrebbe profilarsi un derby con i cugini dell', con il Ds nerazzurro Ausilio sempre vigile per un possibile ritorno alla Pinetina dell'ex Chelsea. Kovacic non rientrerebbe nei piani di Zidane al Real dopo il prestito in Premier League con la maglia dei 'Blues'.