CALCIOMERCATO INTER / Ore calde per il mercato dell'Inter. In entrata i nerazzurri sono al lavoro per accontentare appieno i desideri di Antonio Conte. Domani è attesa la chiusura definitiva dell'affare Sensi col Sassuolo: il centrocampista arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto. Totale sui 25-27 milioni più il baby Vergani, che permetterà di realizzare una plusvalenza. Plusvalenze in ballo anche nell'affare Barella col Cagliari, dato il pressoché certo inserimento di almeno un paio di giocatori, si parla sempre di Bastoni e soprattutto Dimarco. Per tutte le news di calciomercato e non solo Clicca Qui!

C'è ancora distanza tra i due club sia sul cash - Marotta propone sui 33-36 milioni - che appunto sulle contropartite, ma a meno di colpi di scena la quadra verrà trovata.

La Roma potrebbe riprovarci , ma la volontà di Barella rimane una sola: andare all'Inter , con la quale ha una intesa per un quinquennale da circa 2-2,5 milioni a stagione.

Vuole i nerazzurri a tutti i costi pure Edin Dzeko: come raccontato da Calciomercato.it, col bosniaco c'è da tempo accordo su un triennale da 4 milioni a stagione, mentre permane con la Roma una distanza che potrebbe far slittare il tutto di qualche giorno. In attacco il grande obiettivo è comunque Romelu Lukaku del Manchester United, con questa appena iniziata che potrebbe rivelarsi una settimana importante. Lo stesso si può dire di Lazaro, obiettivo primario per la corsia destra. Con l'Hertha Berlino ballano ancora 5 milioni di euro, ma anche in questo caso ci sono tutti i presupposti per portare in portare in porto l'operazione.