CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ REAL MADRID FORMULA / Si infiamma il calciomercato del Napoli con gli azzurri sempre a caccia dell'intesa giusta per regalare ad Ancelotti un grande colpo di respiro internazionale: James Rodriguez. Il Napoli e il Real Madrid devono trovare la formula che accontenti tutte le parti in causa, mentre il calciatore ha già dato il sì agli azzurri da tempo come raccontato già nelle scorse settimane da 'Calciomercato.it'.

Non ci sono dunque problemi ne dal punto di vista dei diritti d'immagine, ne da quello dello stipendio con un ingaggio che si aggirerà sui 6,5 milioni di euro circa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Manca però ancora l'accordo definitivo sulla reale formula dell'operazione che dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto il quale diventerà, secondo la volontà del Madrid, un obbligo mascherato in quanto proveranno ad impostarlo sul rendimento dello stesso calciatore colombiano. James intanto ha anche recentemente parlato del suo futuro direttamente dal Brasile dove sta disputando la Copa America con la sua nazionale.