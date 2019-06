CALCIOMERCATO GIOCATORI SVINCOLATI / La Juventus ha già ufficializzato Aaron Ramsey e non si ferma, l'Inter ha pescato Diego Godin pronto a guidare la difesa di Antonio Conte, ma dal calciomercato dei parametri zero possono spuntare ancora tantissime altre opportunità buone per il calciomercato Serie A che guarda con attenzione agli svincolati che dal 30 giugno saranno liberi di trasferirsi in una nuova squadra senza alcun costo per rilevare il cartellino. Buffon, De Rossi e Balotelli, poi Rabiot, Robben e molti altri ancora: dalla Serie A e dall'estero, andiamo a vedere quali possono essere le migliori occasioni da non farsi sfuggire. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Calciomercato, da Buffon a Rabiot e Balotelli: i migliori a parametro zero

Dicevamo in apertura della Juventus che ha ufficializzato Aaron Ramsey, pronto a prendere la 8 bianconera che fu di Claudio Marchisio dopo una vita spesa all'Arsenal. I bianconeri negli anni hanno pescato spesso dal mercato degli svincolati e come accennato anche in questa sessione dopo il centrocampista gallese la ricerca juventina non è finita. Come anticipato da Calciomercato.it infatti, questa potrebbe essere la settimana decisiva anche per Adrien Rabiot alla Juventus. Fuori rosa al Paris Saint-Germain praticamente da dicembre, quando il classe '95 ha maturato la decisione di lasciare Parigi a parametro zero, Rabiot sta per svincolarsi e l'accordo con i bianconeri pare già impostato: quinquennale da 7 milioni a stagione, bonus alla firma e ricche commissioni alla mamma-agente Veronique che nella trattativa ha un peso rilevante. Un altro affare in dirittura d'arrivo per la 'Vecchia Signora' al quale l'Inter risponde con l'esperto centrale Diego Godin che sarà annunciato con ogni probabilità nei primi giorni di luglio e diventerà subito il calciatore più pagato della rosa con i suoi 6,5 milioni all'anno. I nomi più caldi in queste ore, però, sono italiani. Va innanzitutto registrata infatti la svolta di Daniele De Rossi che dopo l'addio alla Roma ha deciso di restare in Italia. A lui sono state accostate diverse società, dall'Inter al Milan passando per Fiorentina e Sampdoria, dove ritrovrebbe Eusebio Di Francesco. Sarà strano vederlo con un'altra maglia in Serie A, ma tra pochi giorni dovremo cominciare a farci l'abitudine. Per Gianluigi Buffon invece, dopo le suggestioni Atalanta e Parma, sembrano prendere quota le piste Porto (in pole per il dopo Casillas) e a sorpresa il Leeds in Championship, seconda divisione inglese. La decisione definitiva, come annunciato dall'agente, è ormai imminente.

Un altro italiano da tenere d'occhio è Mario Balotelli. Anche qui è in corsa l'ambizioso Parma, più dietro il Brescia (che sta virando su un altro svincolato, l'argentino MaxiLopez), mentre spunta la nuova Fiorentina di Commisso che ha perso Muriel e potrebbe cercare un volto da affiancare a Chiesa in copertina.

E magari anche con Giuseppe? Rifiutate nuove offerte dalla MLS, 'Pepito' vuole tornare in Europa e sogna i viola, o comunque l'Italia. A zero, può essere anche lui un affare.

Allargando la ricerca all'estero, la rivoluzione del Bayern Monaco ha liberato due profili internazionali come Arjen Robben, che tenta soprattutto la Lazio, e Franck Ribery. Età avanzata, ma un anno o due ad alti livelli possono ancora garantirli. Così come Gary Cahill e Antonio Valencia: rispettivamente in uscita da Chelsea e Manchester United a zero, sono finiti più volte nella lista dei nomi accostati all'Inter. Restando in Inghilterra, la retrocessione del Fulham libera due svincolati molto interessanti come Ryan Babel e Lazar Markovic. 32 anni il primo, 24 il secondo. Entrambi sono nel lungo elenco di calciatori monitorati dalla Fiorentina, ma su Markovic si era mosso anche il Genoa ed in generale sono profili che possono far gola a diverse società italiane. Così come Welbeck, un'idea low-cost valutata dalla Lazio, e Sturridge, tentato dall'Inter a gennaio e nei radar del Milan. Con ogni probabilità sono da depennare invece i due Herrera: Hector è di fatto già dell'Atletico Madrid che sta tentando di 'scippare' anche Ander Herrera al Paris Saint-Germain. In uscita dai 'Colchoneros' invece, dopo Godin, c'è anche FilipeLuis: terzino sinistro, classe '85, brasiliano con passaporto italiano. Dopo la Copa America scioglierà i dubbi sul suo futuro, intanto le voci sul Milan timidamente vanno avanti. Su Alberto Moreno che lascia il Liverpool, infine, è in prima fila la Lazio attivissima sugli svincolati, mentre altre ottime occasioni libere a zero dal 1° luglio sono Yacine Brahimi e Hatem BenArfa. Chi prova l'affare?

Calciomercato, da Eriksen a Kean: le scadenze 2020

Ma non solo svincolati. Perché vanno monitorati con particolare attenzione anche tutti quei calciatori in scadenza nel 2020 e che dunque già tra sei mesi potranno accordarsi a parametro zero con un'altra società. Per i club che li hanno in rosa, quindi, quest'estate potrebbe essere l'ultima occasione buona per incassare qualcosa dalla loro cessione, per cui occhio ai possibili sviluppi. Il Real Madrid ne ha approfittato per forzare la mano col Chelsea ed ufficializzare l'acquisto di Eden Hazard. Un altro nome pesante in questo senso è quello di Christian Eriksen, arrivato agli ultimi 12 mesi di contratto col Tottenham: sogno di Inter e Juventus, è un altro obiettivo di Florentino Perez che vuole allestire una rosa galattica. Se per Marcus Rashford al Manchester United si respira aria di rinnovo, non si può dire altrettanto per Timo Werner, gioiello del Lipsia che ha molti estimatori anche in Italia, oltre al radar del solito Bayern Monaco puntato addosso. Attenzione poi a David DeGea, Nabil Fekir, Ilkay Gundogan e Edinson Cavani. Nella Juventus poi sono in corso valutazioni su Moise Kean, all'Inter è stato proposto Ryan Sessegnon del Fulham, Stephan El Shaarawy alla Roma aspetta segnali per il rinnovo e poi ci sono altri nomi importanti come Meunier, Savic, Ilicic, Hateboer, Matuidi, Cuadrado, Mertens e molti, molti altri ancora. Sarà un'estate calda anche per loro.