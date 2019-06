CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ REAL MADRID / Ormai da diverse settimane il nome di James Rodriguez è stato avvicinato con forza al Napoli. Giorno dopo giorno la trattativa sembra avvicinarsi sempre più ad una conclusione positiva anche se al momento il calciatore è ancora impegnato con la Colombia in Copa America.

Direttamente dopo il successo di ieriha parlato di futuro ai microfoni di 'As': "? Non lo so ancora dove andrò, ora sono qui e sto pensando solo alla Copa, voglio restare tranquillo. Il Real deciderà il mio futuro. Ci sono persone che prendono decisioni all'interno del club e sarà così anche per me, da qui non posso far molto. Con Zidane non ho mai parlato. Il mio italiano? È pessimo".