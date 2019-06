JUVENTUS RICARDO PEREIRA / Ufficializzato l'arrivo di Sarri in panchina, la Juventus velocizza le operazioni sul mercato in primis l'affare con l'Ajax per de Ligt. Sempre in difesa potrebbero esserci ulteriori movimenti con Paratici a caccia del sostituto del partente Cancelo, appetito in particolare dal Manchester City.

Come riporta 'calciomercatoweb.com', oltre a Trippier, Piccini e un ipotetico ritorno in Italia di Darmian, sul taccuino della dirigenza bianconera sarebbe tornato di moda il nome di Ricardo Pereira. Il terzino portoghese fu seguito dai campioni d'Italia anche un anno fa, prima che il Leicester lo prelevasse dal Porto per 22 milioni di euro. Potrebbe intrecciarsi quindi un'altra trattativa con Jorge Mendes, visto che Ricardo Pereira è assistito dal potente agente tra gli altri anche dello stesso Cancelo e ovviamente di Cristiano Ronaldo.