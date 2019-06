ROMA LUCESCU FONSECA / Mircea Lucescu dispensa consigli per Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma approdato oggi in Italia. L'esperto allenatore, bandiera dello Shakhtar con un passato tra Pisa, Brescia e Inter, lo ha avvertito sui pericoli che corre in Serie A: "Sono convinto abbia fatto tesoro dell’esperienza in Ucraina. Arrivò in una squadra che con me aveva già un impianto di gioco consolidato, provò a cambiarlo usando il 4-4-2 ma gli andò male.

E fu intelligente a tornare indietro - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Ecco, alla Roma deve fare lo stesso, adattarsi e gestire bene il gruppo e le caratteristiche dei singoli senza snaturarli. E deve capire bene la A".

LA SERIE A - "Da voi c’è il campionato più tattico al mondo - prosegue Lucescu - Negli altri Paesi c’è uno stile preciso, da voi ci si adatta spesso allo stile degli altri. E questo è il grande passo in avanti che un allenatore straniero deve fare in Italia. La storia dice che non è facile. La Roma poi una traccia ce l’ha già, mi piaceva il lavoro di Di Francesco. Ecco, Fonseca può partire da lì. Consiglio? Impari subito l’italiano, come fece Mourinho all’Inter. Si adatti al Paese tatticamente e non solo, per una piazza come Roma è importante. Ma l’esperienza che ha maturato in Ucraina gli sarà servita".