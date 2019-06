CALCIOMERCATO TORINO IZZO / Reduce da un'ottima stagione con la maglia del Torino, Armando Izzo ha fatto il punto sul suo futuro: "Big inglesi? Intanto sono contento, a tutti piace essere corteggiato. Ho altri 4 anni di contratto con il Torino, ho voglia di arrivare e di dimostrare il mio valore: non mi piace che si dica semplicemente che sono un buon giocatore, valgo di più - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Tra i difensori italiani, a parte Chiellini, non vedo altri più forti e determinati di me.

Io sono onorato di indossare la maglia granata e sputerò sangue fino all’ultimo giorno in cui la vestirò.? Io credo nel destino. Ed era scritto che dovessi tornare con lui. Quando ero alla Primavera del Napoli e non me la passavo bene, mi comprò le scarpe da calcio: un gesto importantissimo. Quando ci siamo rivisti mi ha detto che non pensava che sarei diventato così forte. Difensori più forti al mondo? Van Dijk, Sergio Ramos e Chiellini".

LA NAZIONALE - "E’ un mio grande obiettivo: vorrei viverlo da protagonista dopo aver fatto un’altra grande stagione. L’Europeo sarebbe il coronamento di un sogno".