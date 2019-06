ITALIA FEMMINILE CINA MONDIALI FACCHETTI / Guida della delegazione della Nazionale italiana femminile per i Mondiali in Francia, Barbara Facchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro la Cina: "Le ragazze sono tranquille e si stanno allenando come hanno sempre fatto - ha esordito a 'Radio anch'io Sport' - La Cina la conosciamo un pochino ma non tantissimo. Hanno una difesa molto compatta. Stiamo studiando l'avversario nei minimi dettagli.

L'obiettivo era superare la fase a gironi, questo ci dà positività. Le ragazze le vedo fisicamente bene, tutto lascia ben sperare".

IL MOVIMENTO - "Tutto quello che si sta facendo sta risvegliando consensi, apprezzamenti. Si sta andando nella direzione giusta, sono stati fatti tanti passi. Il fatto di avere risultati dà un riscontro mediatico. Il prossimo step sarà quello del professionismo, si sta andando in quella direzione. Da noi il movimento femminile è iniziato da quattro anni, siamo indietro rispetto ad altri paesi. Bisogna dare a queste ragazze lo status di professionismo".