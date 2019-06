ITALIA UNDER 21 VISCIDI DI BIAGIO / Delusione italiana ad Euro 2019. Maurizio Viscidi, coordinatore tecnico delle Nazionali giovanili azzurre, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Europeo fortemente voluto dalla federazione, sapevamo di avere un gruppo di giocatori forti - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Il sorteggio ci aveva fatto un po' di paura, superato bene il primo garnde scoglio chiamato Spagna, probabilmente la gestione della gara con la Polonia era semplice: si dava impressione di far gol, poi da palla inattiva è arrivato quello loro e ci siamo enormemente complicati la qualificazione con una sconfitta che rischia di far saltare tutti i piani. Polonia? Ci autoaccusiamo di due cose: aver giocato sotto ritmo il primo tempo. Una volta passati in svantaggio abbiamo insistito sui cross trovando una squadra arroccata in area di rigore. Invece di trovare soluzioni veloci abbiamo insistito sui cross. E' mancata lucidità e abbiamo sperato di buttare la palla in mezzo e pareggiare".

Inevitabile un pensiero su Francia-Romania di stasera: "Io sono sempre dell'avviso che la parte sportiva debba prevalere sul resto. E' chiaro che anche loro fanno il calcolo, con un pareggio passano - prosegue Viscidi - Amo lo sport, il fatto che si debbano giocare le partite. Voglio tenere aperta questa speranza che abbiamo.

La Uefa cambierà questa formula, passando alla formula con sedici squadre".

Viscidi ha poi analizzato il futuro della panchina: "Via Di Biagio? Io ho parlato col presidente federale molto prima che iniziasse l'Europeo - rivela - Io devo fare una relazione tecnica, poi il presidente deciderà il da farsi. Futuro con Evani? La decisione spetta al presidente federale, che ascolta varie componenti. Nicolato? E' entrato con noi nell'under 18, aveva lavorato molto bene con la Primavera del Chievo, ha fatto benissimo ai Mondiali under 20".

Rammarico doppio in casa azzurra, considerando il probabile addio alle prossime Olimpiadi: "Terza volta senza Olimpiadi? Siamo veramente dispiaciuti. E' un doppio danno, per il Coni e per la Figc - sottolinea Viscidi - Eravamo veramente convinti della qualità dei giocatori, per il fatto che giocavamo in casa. Eravamo convinti di andare alle Olimpiadi. Dobbiamo continuare a costruire. Il movimento è ripartito. Bisogna lavorare e fare una riflessione su quello che non è andato. La Nazionale A sta facendo bene. Esiste il Ranking ufficiale Uefa, quando arrivò Sacchi eravamo diciannovesimi, ora siamo quarti in Europa. Siamo in crescita e in ripresa. Non deve un gol di differenza reti gettare fango su tutto".

Infine, non poteva mancare un pensiero sul caso Zaniolo-Kean: "Siamo, oltre che dei formatori, degli educatori. Ne abbiamo parlato prima tra di noi. Abbiamo ritenuto che, nonostante l'ultima parola spetti a Di Biagio, i comportamenti che non vanno in linea con le regole debbano essere sanzionati. Di Biagio ha scelto così, quindi è stata presa questa decisione".