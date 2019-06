JUVENTUS DE LIGT / Sprint Juventus per Matthijs de Ligt. Il giovane difensore dell'Ajax potrebbe essere il primo grande colpo per Maurizio Sarri per la prossima stagione. Contatti continui tra il club bianconero e Mino Raiola, con il vice-presidente Pavel Nedvedche nei giorni scorsi ha anche incontrato a Montecarlo l'agente del giocatore.

La Juve spinge per trovare l'accordo con il giocatore, anche se resta da trovare la quadratura del cerchio sull'ingaggio: Raiola chiederebbe 12 milioni all'anno, mentre la la 'Vecchia Signora' offrirebbe uno stipendio da 7,5 mln più una corposa parte legata ai bonus come scrive 'Tuttosport'. Nel contratto potrebbe essere inserita anche una clausola da 120-150 milioni. Trovata l'intesa di massima con de Ligt, Paratici e Nedved programmeranno con l'Ajax un vertice per trattare cartellino del classe '99, con l'idea di mettere sul piatto una somma di 67 milioni di euro più bonus (circa 10 mln).