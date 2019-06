Lazio, futuro Badelj e Berisha: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO LAZIO BADELJ BERISHA / Il ritiro di Auronzo di Cadore come un cast. Milan Badelj e Valon Berisha attendono la partenza per la pre-season in Veneto per decidere del loro futuro. Entrambi, per motivi diversi, sono reduci da una stagione deludente alla Lazio. Il primo, impiegato come vice Leiva, spesso ha fatto rimpiangere il brasiliano nel ruolo di playmaker, venendo scavalcato nelle gerarchie anche da Danilo Cataldi che a suon di prestazioni ha scalato posizioni e si è meritato il rinnovo di contratto che arriverà a giorni. Valon, invece, complice una serie di problemi fisici iniziati lo scorso luglio non è mai stato considerato una reale alternativa.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Per restare a Formello Badelj chiede spazio con la promessa di venire impiegato con più continuità. Con il suo procuratore, Alessandro, la Lazio ha ottimi rapporti tanti fronti aperti:(coinvolto nell’affare) su tutti. Per questo, anche in caso di addio, non sarà difficile trovare una soluzione. In tanti non escludono un ritorno di Milan alla, dove è stato confermato in panchina, altro assistito di Lucci. Discorso diverso per Berisha, che ha meno richieste rispetto al croato e potrebbe valutare un ritorno alcon la formula del prestito con diritto di riscatto. Una soluzione per permettere al centrocampista di tornare ai fasti di un tempo proprio nella squadra in cui si era messo in evidenza due anni fa.